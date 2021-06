Partito unico centrodestra: Salvini gela Berlusconi e la Meloni tace

Dunque una frenata alla spinta data dal Cavaliere nel pomeriggio di martedì 15 giugno e che, in linea con il modello unitario del Partito Popolare Europeo, vede distinta e distante da questo progetto anche Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, a differenza di Salvini, non si è ancora pronunciata sulla bontà dello stesso.





Dietro il suo silenzio, già peraltro giustificato da quel "sono affari loro" ed espresso nelle scorse settimane in merito all'iniziale progetto federativo Lega-Forza Italia, si nasconde il suo impegno nella cantierizzazione di una Destra europea e conservatrice.

Secondo il leader della formazione leghista, in questo particolare quanto delicato momento per la Nazione le preoccupazioni degli italiani sono rivolte su questioni quali i vaccini, la ripartenza con annesso futuro per il lavoro e per le imprese.