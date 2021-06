- Un piccolo velivolo da turismo, in cui non c'erano passeggeri, è precipitato a Padova causando la morte del pilota carbonizzato. Secondo una prima ricostruzione, durante la fase di atterraggio all'aeroporto Allegri di Padova, il mezzo avrebbe toccato un albero, forse a causa di un problema tecnico od un errore umano, in fase di avvicinamento alla pista provocando l'incidente.