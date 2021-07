Aumentano i contagi con la variante Delta: le restrizioni nel mondo

ROMA - Torna a salire il numero dei positivi al coronavirus in molti Paesi del mondo. Dall'Australia alla Francia, i governi hanno imposto nuove restrizioni. Il Regno Unito, invece, si appresta ad allentare le ultime misure in vigore.Difficile la situazione in Spagna. In Catalogna chiuse le discoteche e altri locali notturni nel fine settimana e obbligo di esibire un certificato vaccinale per poter accedere a qualunque evento all'aperto che coinvolga più di 500 persone. Richiesto inoltre un test Covid negativo o prova dell'avvenuta vaccinazione ai turisti britannici diretti alle isole Baleari.In Francia invece Macron ha annunciato l'obbligo di vaccino per il personale sanitario da settembre e pass sanitario esteso da inizio agosto a caffè, ristoranti, centri commerciali, aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche.In Germania obbligo di tampone negativo o certificato di una completa vaccinazione per chi viene dalla Spagna, mentre chi rientra da Cipro deve rispettare una quarantena da 5 a 10 giorni.In controtendenza la Gran Bretagna dove, dal 19 luglio, è stata confermata la revoca delle limitazioni residue.