Corteo funebre Carrà: un rumore di applausi per Roma

Nei luoghi precedentemente elencati, simbolo della sua carriera televisiva, fra lunghi e fragorosi applausi uniti alla commozione, Milly Carlucci, Bruno Vespa, Giancarlo Magalli, Flavio Insinna e i dirigenti Rai Salini e Coletta hanno espresso un ricordo di Raffaella Carrà, sottolineandone le sue doti umane e professionali.

Dalla sua abitazione privata in Roma Nord, passando per l'auditorium Rai del Foro Italico, per il Centro Produzione Tv ubicato in via Teulada, per il Teatro delle Vittorie e infine per la sede principale della Rai in viale Mazzini, pur in un caldo pomeriggio di inizio estate, i romani non hanno rinunciato a tributarle l'estremo saluto.