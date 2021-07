'Effetto Draghi': +10% di vaccinazioni in Puglia

BARI - Effetto Draghi sulle prenotazioni dei vaccini raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane. Oltre che nel resto d'Italia, anche in Puglia si è registrato un boom di richieste. "Ho fatto una verifica questa mattina e in tutte le Asl pugliesi", dopo l'annuncio dell'obbligo del Green pass "abbiamo assistito ad un incremento delle richieste di prenotazione" dei vaccini anti Covid: così all'ANSA l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Al momento non è ancora possibile fare un conteggio definitivo dell'aumento ma, secondo i dati dell'Asl, si viaggia al momento attorno ad un +10%. Anche se - dicono fonti sanitarie - bisognerà attendere qualche giorno per valutare con maggiore precisione l'effetto Green pass.