Festa Azzurra al Quirinale, Chiellini e Mancini da Mattarella con la coppa. "Avete meritato di vincere"

ROMA - Tripudio azzurro al Colle dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la Nazionale di calcio e il finalista di Wimbledon Matteo Berrettini. I giocatori della nazionale italiana campione d'Europa hanno cantato cori saltando assieme a una folla di alcune centinaia di persone assiepate all'ingresso del Quirinale per salutare la squadra prima dell'incontro con Mattarella.A scendere per primi dal pullman sono stati il capitano azzurro Giorgio Chiellini e il ct Roberto Mancini, tenendo in mano il trofeo. "Dedico la coppa a tutti gli italiani, in particolare a quelli che risiedono all'estero", ha dichiarato il ct azzurro poco prima di entrare."Questo non è giorno di discorsi ma di applausi e ringraziamenti. Complimenti! Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là dei rigori perchè avete avuto due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari in uno stadio come Wembley e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Siete stati accompagnati e circondati dall'affetto degli italiani e li avete ricambiati rendendo onore allo sport. Così come ha fatto Matteo Berrettini. Arrivare alla finale di Wimbledon ma la rimonta del primo set equivale a una vittoria". Lo ha detto il presidentenella cerimonia al Quirinale con la squadra azzurra.