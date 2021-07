Paura per Gaetano Curreri: malore durante il concerto

(ANSA)

Attimi di paura per Gaetano Curreri, cantante degli Stadio che durante l'esibizione della band a San Benedetto del Tronto ha accusato un malore accasciandosi sul palco. Il concerto è stato immediatamente sospeso per garantire i soccorsi ed essere trasportato d'urgenza all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dove si trova ricoverato in terapia intensiva cardiologica.La band ha aggiornato i fans tramite il loro profilo Facebook delle condizioni di Curreri: "Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l'infarto e adesso sta bene. L'abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l'affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati".