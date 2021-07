Tokyo 2021, Tennis: Djokovic eliminato in semifinale da Zverev

FRANCESCO LOIACONO - Alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone nel tennis maschile il serbo Novak Djokovic eliminato in semifinale 1-6 6-3 6-1 dal tedesco Alexander Zverev. Il serbo nel primo set è preciso con i pallonetti e i lungo linea. Nel secondo e terzo set per Djokovic molti errori nel servizio e con gli smash. Il tedesco Zverev è preciso con i colpi da fondo campo e nelle demivolèe. Nell’altra semifinale il russo Karen Khachanov supera 6-3 6-3 lo spagnolo Pablo Carreno Busta.