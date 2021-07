Torino, 2mila persone in piazza per protestare contro il Green pass

TORINO - Nella serata di ieri, dopo l'annuncio del premier Draghi, tante persone si sono riunite nel centro del capoluogo piemontese.Oggetto della protesta l'obbligatorietà della presentazione del pass sanitario per accedere a molti luoghi chiusi."La Digos ha contato 2000 persone e quindi siamo almeno il doppio" ha detto uno speaker da un furgone. "Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi", ha aggiunto mentre la gente scandiva Il grido "libertà".Durante la manifestazione in Piazza Castello si sono levati cori di dissenso, da parte dei manifestanti che protestano contro il green pass e l'obbligo vaccinale, quando dal palco è stato fatto il nome del generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza.