ROMA - "Con le vaccinazioni stiamo procedendo molto bene, a ritmo di circa 500mila al giorno. Gli italiani hanno capito che solo immunizzandoci tutti insieme si può sconfiggere il Covid. C'è ancora un pezzo di strada fa fare, ma siamo all'ultimo miglio e io sono fiducioso". Così il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, a "La Stampa". Poi invita: "Continuiamo a vaccinarci per il nostro bene e per bloccare definitivamente i contagi".