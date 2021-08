Al via la settimana più rovente dell'estate, a Bari punte anche di 48 gradi

Il bollino rosso viene utilizzato nel bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute per contrassegnare i centri urbani dove si registra il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi solo per le fasce più deboli come invece indica il bollino arancione.





Quest'ultimo è stato invece assegnato oggi a 8 città (Bologna, Brescia, Catania e Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Trieste) e a 13 mercoledì (Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Viterbo).

BARI - Al via la settimana più torrida dell'estate con temperature che, al Meridione, potranno arrivare a toccare i 48 gradi. La partenza è a dir poco rovente, con 4 città da bollino rosso (). Un numero che mercoledì raddoppierà (conche si aggiungeranno all'elenco).