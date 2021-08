Alessano: sabato 7 agosto concerto di Nada per "La Notte della Taranta"

(Credits Ansa)

ALESSANO (LE) - Proseguono alla grande gli eventi musicali in Puglia: l'iconica voce di Nada darà il via alla tappa del festival itinerante "La Notte della Taranta" il 7 agosto ad Alessano, alle 22 in piazza Cappuccini. L'artista, che sarà accompagnata dal chitarrista Andrea Mucciarelli, torna sul palco per riproporre le canzoni dei due album nati dal Nada Trio, progetto frutto della collaborazione con Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel. - Proseguono alla grande gli eventi musicali in Puglia: l'iconica voce di Nada darà il via alla tappa del festival itinerante "La Notte della Taranta" il 7 agosto ad Alessano, alle 22 in piazza Cappuccini. L'artista, che sarà accompagnata dal chitarrista Andrea Mucciarelli, torna sul palco per riproporre le canzoni dei due album nati dal Nada Trio, progetto frutto della collaborazione con Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel.





Dal palco risuoneranno le note de "Il porto di Livorno" (di Piero Ciampi), la popolare "Ma che freddo fa", grandi successi come "Amore disperato", "Il cuore è uno zingaro", "Ti stringerò" e classici della tradizione popolare come "Maremma" fino alle canzoni di oggi: "Guardami negli occhi", "Luna in Piena" e "Senza un perché", colonna sonora di The Young Pope. Potranno accedere alle serate del Festival itinerante solo coloro che saranno muniti di green pass o di certificazione di tampone negativo.