Di Gregorio (Pd): "I lavoratori Ex Ilva in As non vanno lasciati soli"

BARI - “I lavoratori ex Ilva in Amministrazione straordinaria non possono essere lasciati soli”. Lo afferma il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd). “Questi dipendenti – continua – stanno pagando un prezzo elevato per una transizione che stenta a realizzarsi e che, purtroppo, appare ancora lunga”.Acciaierie d’Italia ha chiuso il bilancio 2020 con un perdita di 265 milioni. “Un dato – prosegue il consigliere regionale – che deve farci riflettere e convincerci, ancora di più, sulla necessità di chiudere con un passato industriale che ha esaurito la spinta propulsiva e che ci lascia un’eredità di devastazione ambientale e danni alla salute di operai e cittadini”.“Questo processo, però - aggiunge l’esponente Pd – va governato affinchè non siano ancora una volta i tarantini ed il territorio ionico a pagare il prezzo più alto. La vicenda degli ex Ilva in As, in tal senso, è emblematica. Occorre riconvertire queste professionalità e creare le condizioni utili a canalizzarle in altre attività. In parallelo vanno chiariti gli aspetti che attengono la durata della cassa integrazione e altre questioni di natura più strettamente salariale”.“Queste problematiche – prosegue Di Gregorio – sono già note alla Regione Puglia. Un incontro specifico si è già svolto a maggio presso la Task Force Regionale. Il confronto va ripreso con urgenza e su questo chiederò la convocazione di una nuova riunione che tracci un percorso certo per la risoluzione delle problematiche dei lavoratori ex Ilva in Amministrazione straordinaria”.