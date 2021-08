"Ci impegniamo perche la scuola possa aprire in sicurezza in presenza da settembre e disponiamo il pass obbligatorio per tutto il personale scolastico, lo stesso per l'Università. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità in Cdm: per me non è assolutamente la vittoria di una parte ma del paese" ha dichiarato ancora il ministro Speranza.

(Ansa) "Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. In questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e tutelare liberta" ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.