REDAZIONE -





Nella finale per il terzo posto, ha battuto 6-2 il turco Kaudeniz con una rimonta che si è concentrata negli ultimi 20". Conyedo, sotto 2-1, ha ottenuto 4 punti tecnici, più 1 per il "challenge" (con esito negativo) dei turchi, fissando il punteggio che regge alla fine. In virtù del bronzo conquistato dal cubano naturalizzato italiano, sale a 39 il numero complessivo delle medaglie conquistate dall'Italia nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.