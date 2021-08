Milan - Cagliari 4 -1, Giroud firma la doppietta

(ANSA)





Appena il tempo di festeggiare, che arriva al 15' il pareggio sardo con Deiola, bravo a battere Maignan con un colpo di testa. Il Diavolo non si scompone ed al 17' si riporta in vantaggio con Leao che, nella sua conclusione da fuori area, trova la deviazione fortunosa e vincente di Diaz per il nuovo vantaggio rossonero.





I rossoneri continuano a macinare gioco e festeggiano il primo gol in campionato di Giroud, al 24', imbeccato da un filtrante di Diaz fulmina Radunovic con un diagonale di sinistro. Sul finale di tempo, gli uomini di Pioli calano il poker per il calcio di rigore concesso dall'arbitro per un tocco di gomito in area da parte di Strootman. Sul dischetto Giroud celebra la sua prima doppietta in gare ufficiali, con la maglia del Milan.





Nella ripresa i padroni di casa decidono di gestire la partita, ma rischiano di firmare la quinta marcatura con Giroud, servito da Leao, ma una deviazione provvidenziale evita ai sardi un passivo più pesante.



Il Milan con la prima al San Siro, dove ha potuto riabbracciare i propri tifosi, ha vinto 4-1 contro il Cagliari. In un match mai in discussione, il protagonista è Giroud autore di una doppietta. I gol arrivano tutti nel primo tempo. A portare in vantaggio il Milan è Tonali che al 12' inventa una parabola imparabile per Radunovic, che può solo sfiorare il pallone.