Scoperta per caso l'isola più a nord del mondo

"Siamo finiti su uno strano isolotto di fango circondato da ghiaccio marino su tutti i lati", ha raccontato, "non un posto molto amichevole. Dopo la spedizione e molte discussioni con gli specialisti ci siamo resi conto che avevamo trovato per caso l'isola più a nord del mondo. Non una grande cosa sul piano scientifico, ma dal punto di vista personale è in qualche modo divertente essere tra le uniche sei persone che abbiano messo su piede sull'isola più a nord del pianeta".

NUUK - Un gruppo di scienziati svizzeri e danesi è finito nel corso di una missione esplorativa su un isolotto al largo della Groenlandia, credendolo l'isola di Ondaaq. Verificando la posizione si sono però resi conto di trovarsi da un'altra parte.L'isola lunga 60 metri e larga 30 è il territorio più vicino al Polo nord mai segnalato, ha dichiarato alla Bbc Morten Rasch, il coordinatore della missione della stazione artica in Groenlandia dell'University of Copenaghen.