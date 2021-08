Tokyo 2020: Antonella Palmisano, oro tarantino nella 50Km donne di Marcia

(Credits Ansa)

NICOLA ZUCCARO - Dopo il settimo, anche l'ottavo oro italiano è di marca pugliese nei giochi olimpici di Tokyo 2020. A conquistarlo è stata Antonella Palmisano.





La marciatrice originaria di Mottola, in provincia di Taranto ha preceduto di 25'' la colombiana Arenas, nella finale della 50km femminile di marcia. Palmisano bissa la salita sul gradino più alto del podio in questa specialità dell'atletica su strada, all'indomani del successo ottenuto dal corregionale Massimo Stano da Palo del Colle in provincia di Bari.