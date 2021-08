Tokyo 2021 Vela: oro per Tita-Banti nella classe Nacra 17

(Ansa)

Parliamo della vela nelle Olimpiadi di Tokyo 2020: Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 della vela. Gli azzurri hanno chiuso la Medal Race al sesto posto. Per l'Italia è la quinta medaglia d'oro ai Giochi giapponesi. Parliamo della vela nelle Olimpiadi di Tokyo 2020: Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 della vela. Gli azzurri hanno chiuso la Medal Race al sesto posto. Per l'Italia è la quinta medaglia d'oro ai Giochi giapponesi.





Si tratta di una medaglia storica quella di Ruggero Tita e Caterina Banti nella classe Nacra 17 della vela. E', infatti, il primo oro olimpico 'misto', cioè di un team formato da uomini e donne, vinto dall'Italia alle Olimpiadi. In precedenza l'Italia aveva conquistato un argento a Mosca 1980 nel concorso completo dell'equitazione. Per quanto riguarda Tita è anche il primo oro olimpico vinto da un atleta della provincia di Trento nei Giochi estivi.

"Siamo stati super coordinati e super sincronizzati" hanno dichiarato Tita e Banti "Negli ultimi anni ci sono stati anche momenti di difficoltà, ma di medaglie ne abbiamo vinte tante e siamo venuti qui per ritarare quella più importante. E' una grande emozione, siamo contenti". Tita e Banti hanno evidenziato di essere "andati in barca senza pensare alla medaglia. Il campo si adattava bene alle nostre peculiarità. Ha pagato la costanza in tutte le regate. Ha pagato tutto quello che - hanno concluso - abbiamo fatto in questi cinque anni".