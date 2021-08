Zingaretti: "L'attacco hacker alla Regione Lazio è l'offensiva informatica più grave mai avvenuta in Italia"

(Ansa)

Nella Regione Lazio sono ancora bloccate le prenotazioni per il vaccino per l'attacco hacker che da ieri ha colpito i sistemi informatici e che sarebbe partito dall'estero. Nella Regione Lazio sono ancora bloccate le prenotazioni per il vaccino per l'attacco hacker che da ieri ha colpito i sistemi informatici e che sarebbe partito dall'estero.





"Non conosciamo la matrice dell'attacco e tutte le ipotesi sulla matrice sono al vaglio degli investigatori" ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti "Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi di stampo terroristico. Il Lazio è vittima di un'offensiva criminosa, la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale. Gli attacchi sono ancora in corso. La situazione è molto seria e molto grave. I dati finanziari e i dati del bilancio non sono stati toccati. Appena tutto sarà ripristinato intendiamo dare priorità assoluta a servizi nel campo della salute. 112 e ares 118 sono attivi e non sono mai stati interrotti così come i numeri della sala operativa della protezione civile. Sono stati bloccati quasi tutti i file del Ced. Non è stata formalizzata alcuna richiesta di riscatto rispetto a quanto è avvenuto".