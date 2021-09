Covid Puglia: +119 nuovi casi e 5 decessi

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 119 nuovi casi di contagio da Covid e 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 13.424 test giornalieri, per un tasso di positività dello 0.9% (ieri era dell'1.5%).Anche se l'incidenza diminuisce, il numero dei morti rispetto a ieri (2) è più che raddoppiato. Aumenta anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 31 rispetto alle 22 di ieri. Su un totale di 4.095 persone attualmente positive in Puglia, 213 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 228).I nuovi casi odierni sono stati individuati 20 in provincia di Bari,14 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 4 nel Brindisino, 18 in provincia di Foggia, 40 nel Leccese, 20 nel Tarantino; 3 casi riguardano residenti fuori regione. (ANSA).