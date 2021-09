Gaming: dove giocare al meglio con la criptovaluta

Vuoi conoscere le caratteristiche di Bitcasino e Bitstarz? Ti sei mai chiesto in quali casinò è possibile giocare al blackjack? Vuoi sapere in quali casinò è accettato il bitcoin Considerando l'elevato numero di casinò online sul web, scegliere realmente quale sia il migliore non è affatto facile. La scelta innanzitutto è molto soggettiva e tiene conto di alcuni requisiti che per un giocatore d'azzardo possono risultare fondamentali: varietà di giochi e di metodi di pagamento. Secondo i nostri esperti, i migliori casinò online al momento in grado di soddisfare questi requisiti sono Bitcasino e Bitstarz. Per un maggiore approfondimento su questi casinò online non ti resta che scendere e continuare a leggere il nostro articolo.Come abbiamo evidenziato nell'introduzione, questi due casinò online sono accumunati da due fattori che risultano essere determinanti per l'esperienza di gioco di ogni singolo utente. In questo capitolo entreremo nel dettaglio e scopriremo perché vengono particolarmente apprezzati dai giocatori di tutto il mondo. Bitcasino è un Bitcoin casinò online che dispone della licenza di gioco del Governo di Curaçao e che quindi tutela il giocatore da eventuali pratiche illegali o truffe.Questo casinò è caratterizzato da un esteso catalogo che comprende oltre 3.000 giochi diversi tra slot machine, giochi di carte come ad esempio videopoker e blackjack, roulette e tanto altro. Bitcasino viene continuamente aggiornato sulle uscite di nuovi titoli grazie alla presenza di 26 software provider diversi, alcuni di fama mondiale come Netent. Inoltre questo casinò possiede anche una sezione live e una specifica per le scommesse, in cui è possibile scommettere su numerosi sport ed eventi sportivi.Bitcasino viene particolarmente apprezzato inoltre per l'ampia varietà di metodi di pagamento che mette a disposizione, tra cui le criptovalute e nello specifico i bitcoin.Anche Bitstarz Casino è possiede la licenza di gioco del Governo di Curaçao che monitora costantemente tutte le attività di questo casinò online per garantire un'esperienza di gioco assolutamente sicura.Il catalogo di gioco di questo casinò online è costituito da oltre 2600 titoli in cui spicca in particolar modo l'elevato numero di slot machine. La qualità dell'intrattenimento è garantita da alcuni software provider tra i più importanti al mondo come BetSoft e GameArt. Inoltre la ricca sezione live consente al giocatore di godere di un'esperienza di gioco più realistica grazie al confronto dal vivo con veri croupier e dealer. Anche in questo casinò online è presente una sezione per le scommesse sportive.Oltre alla possibilità di poter utilizzare come metodo di pagamento il bitcoin, entrambi i casinò online possiedono una versione mobile per Android e iOS. In questo modo potrai giocare d'azzardo in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.Uno dei giochi di carte più apprezzati nel catalogo di Bitcasino e Bitstarz, ma in generale in tutti i casinò online, è sicuramente il blackjack. Lo scopo di questo gioco è di ottenere un punteggio superiore rispetto al banco che si avvicini il più possibile al 21, senza mai superarlo. Chi supera questo punteggio "sballa" e perde automaticamente la partita. Essendo un gioco di carte è possibile beneficiare anche della sua sezione live per interagire con veri croupier e dealer.Come abbiamo sottolineato in un paragrafo precedente, è importante che un casinò online offra ai suoi utenti la possibilità di poter scegliere tra diversi metodi di pagamento. Infatti Bitcasino e Bitstarz oltre ai classici metodi di pagamento come carta di credito o carta prepagata, permette ai suoi giocatori di poter utilizzare anche le criptovalute, su tutte il bitcoin. Il bitcoin è una moneta digitale che consente ai giocatori di usufruire di un vantaggio non indifferente, ovvero l'immediatezza per quanto riguarda il prelievo e il deposito di denaro sul conto di gioco.È veramente complicato decidere chi sia il miglior casinò online tra Bitcasino e Bitstarz. Questi due casinò online infatti offrono più o meno la stessa varietà di giochi e la possibilità di utilizzare criptovalute. Siccome la scelta di un casinò online è comunque soggettiva, dovrai necessariamente giocare ad entrambi per capire quale sia quello più in linea con i tuoi gusti e le tue preferenze. L'unica certezza è l'elevata qualità dell'esperienza di gioco che entrambi i casinò online saranno in grado di assicurarti.