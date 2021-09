Leone d'oro al francese L'evenement

VENEZIA - L'ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan (Francia) è il Leone d'oro di Venezia 78 assegnato dalla giuria presieduta da Bong Joon Ho e composta da Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau e Chloé Zhao.Il Leone d'argento per la miglior regia va a Jane Campion per il film THE POWER OF THE DOG (Nuova Zelanda, Australia) il Leone d'argento di Venezia 78 per la migliore regia.È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino (Italia) è il Leone d'argento - Gran premio speciale della giuria di Venezia 78.