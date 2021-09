A regalare l'ultima emozione dell'incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar '22 è il barese Castrovilli che centra il palo, dopo aver rilevato Jorgignho al 61'. In virtù di questo risultato, l'Italia consolida la vetta del medesimo raggruppamento, anche a seguito dello 0-0 che ha fermato l'inseguitrice Svizzera in casa del Nord Irlanda.

Dopo i due deludenti pareggi con Bulgaria e Svizzera, l'Italia torna al successo al Mapei Stadium di Reggio Emilia con un sonoro 5-0 inflitto alla Lituania e centra il record di 37 partite senza sconfitta. A firmare il successo ai danni del fanalino di coda del Girone C è una doppietta di Kean all'11' e al 29', intervallata dal 2-0 di Raspadori al 14' e completato al 54' dalla cinquina firmata da Di Lorenzo.