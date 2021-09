Sport: quali sono i più popolari per scommettere su bookmaker stranieri e con licenza AAMS?

Abbiamo raccolto tutte le domande che gli scommettitori si fanno e le abbiamo presentate al nostro Editor. Ha deciso di rispondere ad ognuna di queste domande per rendere più chiaro ogni aspetto riguardante le scommesse sportive su bookmaker stranieri ma anche su quelli con licenza AAMS. Se sei interessato all'argomento e vuoi scoprire quali sono gli sport più popolari e vantaggiosi su cui scommettere non ti resta che leggere ognuna delle risposte del nostro esperto Editor.Gli sport più popolari in Italia sono il calcio, il basket, il tennis e la pallavolo. Di conseguenza i giocatori italiani principalmente scommettono su queste tipologie di sport. Ecco perché vengono messi spesso e volentieri in risalto rispetto a qualsiasi altro. Su tutti i siti di scommesse con licenza AAMS e anche su quelli stranieri si possono trovare eventi di qualsiasi serie, quindi non troverai solo i campionati di calcio più famosi ma anche quelli meno celebri. Lo stesso vale per il tennis dove in genere i siti di scommesse danno la possibilità di scommettere anche su partite meno blasonate. Per quanto riguarda la pallavolo e il basket le opzioni sono minori rispetto al calcio e al tennis tuttavia sono presenti tutti i tornei nazionali e internazionali più famosi in Europa e nel mondo.Il calcio è lo sport più amato in Italia. Dato che il seguito è molto elevato i siti di scommesse consentono ai giocatori di poter scommettere su tantissime tipologie di eventi calcistici. Inoltre per ogni evento di calcio è possibile piazzare più di 50 giocate e scommettere praticamente su qualsiasi aspetto del match. Il giocatore potrà scommettere anche live quando l'evento e iniziato, se vorrà vederlo con un'ulteriore scossa di adrenalina.In genere molti bookmakers stranieri permettono ai giocatori anche di scommettere su alcuni sport che sono poco famosi in Italia e anche poco conosciuti. Ci sono molti siti di scommesse stranieri che permettono al giocatore di scommettere su sport come: freccette, cricket, palla a mano e altri.Alcuni siti di scommesse AAMS e bookmaker stranieri stanno permettendo negli ultimi mesi agli scommettitori di piazzare scommesse su reality show come ad esempio il Grande Fratello. In genere si può scommettere sul vincitore del reality show e sono inseriti solo i reality show più celebri (in genere quelli trasmessi dalle reti RAI e Mediaset).Ormai tutti i siti di scommesse permettono ai giocatori di scommettere sugli e-gaming. Questa è sicuramente la nuova frontiera e sono molti gli scommettitori che seguono questo mondo. Spesso nei siti di scommesse stranieri sono presenti degli e-game che difficilmente si trovano nei siti italiani, l'offerta è leggermente più completa.Tutti i metodi di pagamento che trovi nei casinò che posseggono una licenza sono sicuri e affidabili. Alcuni di questi sono più vantaggiosi di altri in termini di tempistiche. Tra questi rientrano quelli fatti con gli e-wallet come Paypal, Neteller o Skrill che in genere hanno tempistiche di deposito e di prelievo immediate. Ultimamente sempre più bookmakers stranieri stanno permettendo ai giocatori di utilizzare crypto tra cui Bitcoin, Doge Coin, Ripple, Litecoin e Ethereum, questa è un'opzione non disponibile ancora nei siti di scommesse italiani.In genere le quote tra i vari siti di scommesse sono molto simili. Anche se a volte di qualche centesimo le quote dei bookmakers stranieri sono più alte. Devi stare però attento se scommetti su questi perché dovrai pagare successivamente le tasse. Quindi valuta bene anche questo aspetto.Ringraziamo Luca Ricci, il redattore di scommessestrsanieri.com che ha risposto a tutte le domande che sono state fatte dagli utenti che scommettono sempre online. Se avevi dei dubbi in merito agli sport più popolari che si possono trovare sui siti di scommesse, adesso dovrebbero essere stati definitivamente risolti. Non ti resta che seguire tutti i consigli del nostro esperto, di valutare tutti gli aspetti e di scegliere il sito di scommesse che faccia davvero al caso tuo.