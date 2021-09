Tennis, Usa Open: Berrettini eliminato da Djokovic nei quarti di finale

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale degli Usa Open Matteo Berrettini eliminato 5-7 6-2 6-2 6-3 dal serbo Novak Djokovic. Il russo Daniil Medvedev supera 6-3 6-0 4-6 7-6 l’olandese Botic Van de Zandschulp. Il canadese Felix Auger Aliassime prevale con lo spagnolo Carlos Alcaraz per il ritiro per l’ infortunio alla coscia dello spagnolo nel secondo set sul 3-1 per il canadese dopo che Auger Aliassime si aggiudica 6-3 il primo set.

Il tedesco Alexander Zverev si impone 7-6 6-3 6-4 col sudafricano Lloyd Harris. Tra le donne nei quarti di finale la canadese Lesley Ann Fernandez vince 6-3 3-6 7-6 con l’ucraina Elina Svitolina. La bielorussa Aryna Sabalenka supera 6-1 6-4 la ceca Barbora Krejcikova. La britannica Emma Raducanu prevale 6-3 6-4 con la svizzera Belinda Bencic.