Calcio: Germania e Danimarca si qualificano per i Mondiali

FRANCESCO LOIACONO - La Germania e la Danimarca si sono qualificate per i Mondiali del 2022 in Qatar. I tedeschi hanno vinto 4-0 a Skopje con la Macedonia e sono primi con 21 punti nel Gruppo J. Nel secondo tempo al 5’ i tedeschi sono passati in vantaggio con Havertz, tiro di sinistro su passaggio di Muller. Al 25’ hanno raddoppiato con Werner, tiro al volo. Al 28’ Werner ha realizzato la terza rete con un tiro rasoterra. Al 38’ la Germania ha segnato il quarto gol con Musala, tiro in diagonale su cross di Adeyemi.

La Danimarca ha superato 1-0 a Copenhagen l’ Austria ed è prima a 24 punti nel Gruppo F. Decisiva la rete realizzata all’8’ del secondo tempo da Maehle, tiro di destro su cross di Delaney.