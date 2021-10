"E' bello tornare qui", Biden incontra Papa Francesco in Vaticano

ROMA - Il presidente Usa e la first lady Jill sono arrivati in Vaticano dove hanno incontrato Papa Francesco. L'incontro, molto atteso alla vigilia, è durato oltre un'ora. Il presidente Usa terrà poi incontri bilaterali con il premier Mario Draghi, col presidente della repubblica Sergio Mattarella e con il presidente francese Emmanuel Macron.Tra rigide misure di sicurezza la vettura con a bordo il presidente americano e la first lady ha lasciato l'aeroporto di Fiumicino da un settore decentrato intorno alle 02.45 per dirigersi verso Roma, scortata dal lungo corteo di auto presidenziale.Il presidente statunitense prenderà parte al vertice del G20 - il primo incontro in presenza dall'inizio della pandemia - prima di dirigersi a Glasgow per il vertice sul clima COP26.