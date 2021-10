PARIGI - Dramma in Francia dove due bambine, di 5 e 7 anni, hanno vegliato per giorni la madre morta, pensando che stesse dormendo. Quando gli agenti, allertati dalla scuola per la prolungata assenza delle due piccole, si sono presentati in casa, le due piccole hanno aperto agli agenti chiedendo però di "fare piano, mamma sta dormendo".