Incendio a Roma, pezzi del Ponte di Ferro nel Tevere

ROMA - I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme del vasto incendio che ha coinvolto il Ponte di Ferro in zona Ostiense e al momento non sembrano essere coinvolte persone.Le fiamme, che poterebbero essere partite dalle baracche sotto il ponte, hanno coinvolto anche una condotta del gas. Alcune parti esterne sono crollate nel Tevere anche se la struttura comunque è restata in piedi.Le zone limitrofe a Ostiense sono rimaste senza luca, acqua e gas, mentre da domani si rischia il caos traffico, dato che il ponte collega due zone nevralgiche della città, cioè Ostiense e Marconi.