Sangue sulle strade leccesi, dove una Mercedes guidata da un 48enne ha impattato violentemente contro un monopattino elettrico dove a bordo c'erano due ragazze di 13 anni. L'incidente è avvenuto su Viale della Repubblica, dove le ragazze sono state soccorse dal 118 e trasportate d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi in codice rosso. Le vittime si troverebbero in coma. Per entrambe, comunque, la prognosi rimane riservata.