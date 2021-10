Maltempo, nubifragio a Catania: uomo muore travolto da fiume d'acqua

CATANIA - Il nubifragio che per ore si è abbattuto su Catania ha trasformato le strade della città in un fiume in piena, e piazza Duomo in un lago. Si registra una vittima: un uomo di 53 anni morto travolto dall'acqua a Gravina di Catania.Il cadavere è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l'auto. Inutili i tentativi di rianimazione cardiopolmonare.Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea e sarebbe stata travolta dall'acqua. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale del 118.