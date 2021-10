"Per l’ennesima volta - aggiunge - abbiamo una dimostrazione evidente di quanto sia necessario rivedere questo sussidio. È giunta l’ora di dire basta e rivedere questa forma di sostegno: i soldi dello Stato devono aiutare la gente per bene e realmente bisognosa, non finire nelle mani di delinquenti e malavitosi”.

ROMA - “Maxi truffa sul reddito di cittadinanza, abilmente scoperta dalle Forze dell’Ordine nel barese: sequestrati 900 mila euro e 109 persone denunciate dalla Guardia di Finanza, tra i quali pure un esponente di spicco di un clan condannato per associazione mafiosa ed omicidio". Lo dichiara la deputata pugliese della Lega Anna Rita Tateo.