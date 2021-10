"Stop ai brevetti, vaccino diritto globale", corteo anti G20 a Roma

ROMA - "Voi il G20, noi il futuro". "Stop ai brevetti, vaccino diritto globale". Questi alcuni degli striscioni in piazza del corteo anti-G20 che si è tenuto questa mattina per le strade di Roma che ha portato i manifestanti sino a Porta San Paolo. "Il numero dei manifestanti presenti al corteo in partenza dalla Piramide, è al di sotto di quello preavvisato di 5.000", rende noto la Questura.Tra i partecipanti molti giovani, studenti di Fridays for future, rappresentanti dei sindacati di base, lavoratori della Gkn arrivati in pullman dalla Toscana, attivisti dei movimenti sociali e dei comitati ma anche una piccola rappresentanza no Tav.