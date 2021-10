Tennis: da lunedì 18 ottobre Federer sarà fuori dalla Top Ten ATP

FRANCESCO LOIACONO - Da lunedì 18 Ottobre lo svizzero Roger Federer sarà fuori dalla Top Ten ATP. Non sarà più tra i primi 10 della classifica mondiale di tennis maschile. Non succedeva da 4 anni, dal Gennaio 2017. Federer per l’ infortunio al ginocchio ha disputato solo sei tornei tra il 2020 e il 2021. Federer sarà undicesimo nella classifica ATP.

Al suo posto numero 10 al mondo diventerà il polacco Hubert Hurkacz. Federer entrò per la prima volta nella Top Ten nel Maggio 2002. Federer è in fase di recupero dopo l’ operazione al ginocchio ma non può riprendere per ora a giocare a tennis. Quasi sicuramente dovrebbe tornare a disputare i tornei dell’ ATP nel 2022.