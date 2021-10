Urne aperte: al voto in 65 Comuni per i ballottaggi

ROMA - Sono soprattutto tre le città (Roma, Torino e Trieste) su cui gli occhi sono puntati e in cui il M5s, nonostante i risultati deludenti, potrebbe fare da ago della bilancia.Si voterà per eleggere il sindaco, inoltre, a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.Pur essendo entrato in vigore da ieri l'obbligo del Green pass, il possesso della certificazione verde non è richiesto per i componenti dei seggi normali (lo è invece per quelli ospedalieri e per la raccolta del voto domiciliare) ed i rappresentanti di lista accreditati, come indicato da un'apposita circolare del Viminale.L'esito del voto influirà anche sugli equilibri nella maggioranza di governo.