Von der Leyen: "Obiettivo del G20 è l'intesa sulla riforma fiscale globale"

BRUXELLES - "Il G20 dovrà trovare un'intesa su una riforma fiscale globale". A dichiararlo la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen in una conferenza stampa sul G20, ponendo l'accento sulla necessità di una "ripresa equa" nel post-Covid."Dobbiamo porre attenzione sulla giustizia e credo che questo è quello che fa la tassa minima globale. Siamo pronti a implementarla velocemente. Entro la fine di quest'anno faremo già una proposta", ha aggiunto."Dal punto di vista della pandemia l'obiettivo principale è l'impegno del G20 a raggiungere il target del 70% della popolazione vaccinata nel mondo. L'Ue ha mantenuto la sua promessa: almeno una dose su due di quelle prodotte in Europa sono e saranno esportate nel mondo. E il prossimo anno ci aspettiamo più di 3,5 miliardi di dosi di vaccini prodotte in Ue, la cui maggioranza sarà esportata", ha continuato.