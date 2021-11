(ANSA)

Steve Bannon ha deciso di costituirsi presso gli uffici dell'Fbi di Washington. L'ex collaboratore di Donald Trump aveva negato la propria collaborazione alla commissione della Camera, che stava indagando sui gravi episodi di Capitol Hill del 6 gennaio. Il giudice gli ha imposto la libertà vigilata, con la consegna del passaporto, in attesa del processo che prenderà il via nei prossimi giorni.Se Bannon dovesse venire condannato rischierebbe un anno di detenzione ed una multa di 100mila dollari. L'ex consigliere della Casa Bianca, una volta ottenuta la libertà vigilata, ha rilasciato pesanti dichiarazioni sul Presidente Biden e la speaker dell Camera Nancy Pelosi, accusandoli di aver voluto la sua incriminazione, e lanciando il 'guanto di sfida': "Siamo stanchi di giocare in difesa, ora giocheremo all'attacco".