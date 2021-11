Calcio, Serie C: il Monopoli vince col Monterosi, il Catanzaro sconfitto dal Bari

(via Ssc Bari fb)

Nella dodicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli vince 2-0 al “Veneziani” col Monterosi, si porta a +2 sul Catanzaro sconfitto 2-0 a Bari e raggiunge il secondo posto con 22 punti, a -5 dal Bari in attesa del Palermo fermo a 19 che giocherà oggi alle 14,30 in casa con l’ Avellino. Per i biancoverdi decisive le reti realizzate nel primo tempo al 37’ da Grandolfo e al 42’ da Starita su rigore. Il Taranto supera 2-1 allo “Jacovone” il Potenza ed è terzo a 20 punti insieme al Catanzaro.

Nel primo tempo al 28’ gli jonici sbloccano il risultato con Giovinco. Raddoppiano nel secondo tempo al 16’ con Ferrara. Al 95’ i lucani segnano con Salvemini su rigore. Il Foggia pareggia 1-1 al “Curcio” col Picerno ed è settimo con 18 punti. Nel primo tempo al 43’ il Picerno passa in vantaggio al 43’ con Pitarresi. Nella ripresa all’11’ i dauni pareggiano con Di Pasquale. La Virtus Francavilla Fontana perde 2-1 al “Torre” con la Paganese e non riesce a fare un salto di qualità. Nel primo tempo al 14’ i campani passano in vantaggio con Guadagni. Raddoppiano al 42’ con Guadagni.

Nel secondo tempo al 13’ i pugliesi accorciano le distanze con Tchetchoua. L’Andria perde 1-0 a Latina ed è penultima a 9 punti insieme all’ Acr Messina. Per i laziali determinante il gol di Jefferson al 37’ del primo tempo.