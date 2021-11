Qatar '22: le squadre seconde classificate che giocheranno i play off

(ANSA)

FRANCESCO LOIACONO - E’ stato definito il quadro delle squadre seconde classificate che giocheranno i Play Off per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022. Le squadre sono state divise in teste di serie che non potranno incontrarsi tra di loro in semifinale e non teste di serie. Le teste di serie sono il Portogallo, la Scozia, l’Italia, la Russia, la Svezia e il Galles.

Le non teste di serie sono la Turchia, la Polonia, la Macedonia del Nord, l’Ucraina, l’Austria e la Repubblica Ceca. Il sorteggio per decidere gli accoppiamenti delle semifinali si svolgerà Venerdì 26 Novembre a Zurigo alle 17. Le teste di serie tra le quali c’è l’ Italia, giocheranno le semifinali in casa. Gli azzurri affronteranno in semifinale una squadra non testa di serie. Le semifinali si giocheranno il 24 e 25 Marzo 2022. Le finali si disputeranno il 28 e 29 Marzo 2022. Le tre squadre che vinceranno le finali dei Play Off si qualificheranno per i Mondiali.

Nel Gruppo Sudamericano dove si sono già qualificate il Brasile e l’ Argentina l’Ecuador ha vinto 2-0 a Santiago col Cile ed è terzo con 23 punti. Il Perù ha superato 2-1 a Caracas il Venezuela ed è quarto a 17 punti insieme alla Colombia che ha pareggiato 0-0 a Barranquilla col Paraguay. L’ Uruguay ha perso 3-0 a La Paz con la Bolivia ed è rimasta a 16 punti col Cile.

Nel Gruppo del Centro America il Canada ha vinto 2-1 a Edmonton col Messico ed è primo con 16 punti. Gli Usa hanno pareggiato 1-1 a Kingston con la Giamaica e sono secondi a 15 punti. Il Panama ha superato 2-1 in casa El Salvador ed è terzo con 14 punti insieme al Messico. Il Costarica ha battuto 2-1 in casa l’ Honduras.