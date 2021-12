Biden insultato durante una telefonata in diretta

WASHINGTON - Impegnato nella tradizionale telefonata dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti è stato insultato da un cittadino. L'uomo ha usato una frase in codice volgare, diventata famosa tra i sostenitori di Donald Trump.Dopo aver conversato brevemente con i bambini sui doni ordinati e averli esortati ad andare a letto prima di mezzanotte, Biden ha parlato col padre: concludendo la conversazione, il presidente statunitense ha augurato "un meraviglioso Natale" al suo interlocutore, che ha risposto "auguro anche a te un meraviglioso Natale, buon Natale", per poi finire dicendo "Let's go Brandon". "Sono d'accordo", ha risposto il Biden, senza ulteriori reazioni a quella frase in codice che in realtà significa 'Fuck Joe Biden'.Sebbene non si sia capito se il presidente abbia afferrato subito il riferimento, Jill d'altra parte ha riso imbarazzata e sgranato gli occhi. Il video estratto da questo scambio è diventato virale sui social network, con alcuni utenti di internet che hanno riconosciuto al presidente il merito di essere rimasto impassibile.