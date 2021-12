Calcio, Serie C: il Foggia gioca con la Virtus Francavilla Fontana, il Monopoli sfida il Latina

La Virtus punterà al successo per avere una continuità di risultati. Domani alle 14,30 il Monopoli ospiterà al “Veneziani” il Latina dopo la vittoria dei laziali 1-0 al “Francioni” col Catania. I biancoverdi dovranno imporsi per confermarsi al terzo posto.

Nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C oggi l’Andria giocherà alle 14,30 a Viterbo col Monterosi. I biancazzurri dovranno vincere per risalire in classifica. Il Foggia sfiderà alle 17,30 allo “Zaccheria” la Virtus Francavilla Fontana. I dauni cercheranno di ottenere i tre punti per rilanciarsi.