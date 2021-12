Champions: il Milan saluta l'Europa

(ANSA)





Nella ripresa il Liverpool completa il sorpasso con Origi. È il 55' quando Sanè, su errore di Tomori, calcia trovando la respinta di Maignan su cui arriva Origi per il tap in di testa che vale il 1-2. Gli uomini di Pioli, complici i tanti infortuni, deve dire addio all'Europa per buttarsi completamente sul campionato.

Sant'Ambrogio non fa il miracolo di portare il Milan agli ottavi di Champions, complice la vittoria dell'Atletico contro il Porto per 1-3, sconfitto dal Liverpool 1-2. Il Diavolo passa in vantaggio al 29' con Tomori, che sul corner di Messias respinto da Allison realizza il tap in vincente per l'esultanza di San Siro. Il pareggio firmato da Salah arriva al 36'. Maignan, su respinta della conclusione di Chamberlain, mette sui piedi dell'egiziano il pallone del pareggio.