Landini da Bari difende il Sud e spiega lo sciopero del 16 dicembre

(ANSA)





Ma dal palco di Piazza Prefettura, e di una delle principali città del sud Italia, Landini non si è risparmiato sulla questione meridionale. Per il segretario generale della Cgil, il Mezzogiorno d'Italia è stato ancora una volta escluso dalla Legge di Bilancio e deve tornare a essere un tema centrale della politica economica nazionale.

- "Oggi stiamo chiedendo a tutto il Paese di scioperare e di scendere in piazza il 16 dicembre, perchè è il momento di cambiare ed è il momento che il mondo del lavoro venga ascoltato per i problemi che ha e per lo sforzo che ha fatto in questo anno di pandemia". Nel sottolineare che questo sciopero non è contro questa o quella forza politica, Maurizio Landini, intervenuto a Bari nella mattinata di sabato 11 dicembre 2021 alla manifestazione regionale indetta da Cgil e Uil contro la manovra economica del Governo, ha spiegato così le ragioni dello sciopero indetto per giovedì 16 dicembre e al quale non aderirà la Cisl.