L’utilizzo dei coupon e degli sconti spopola anche nel mondo dei giochi digitali

Negli ultimi anni il mondo delle offerte digitali è cresciuto sempre più. Questa situazione complessa, ha creato una maggiore competizione fra le imprese e per questo sono nate nuove strategie per fidelizzare i clienti.Per esempio, molte aziende scelgono di aumentare la propria nicchia di utenti nei casinò online, tramite l’utilizzo di Bonus senza deposito e Bonus legati a eventi specifici (come i tornei) e altre offerte e Promozioni.Le strategie in campo sono numerose e soprattutto i brand che utilizzano Bonus e Coupon sono sempre di più. Del resto sia consumatori che videogiocatori, amano i Bonus e cercano sempre di trovare le offerte più vantaggiose.Il couponing non è un’attività mirata solo per i giocatori che hanno poco budget, ma è apprezzata da tutti. In particolare, piace proprio per l’opportunità maggiore di vincita; per la possibilità di provare nuovi giochi o partecipare a eventi esclusivi.Ci sono delle strategie per i siti di giochi per organizzare al meglio il proprio mondo dei Coupon e dei Bonus legati ai casinò digitali. Scopriamole insieme:- I Coupon e i Bonus devono essere condivisibili e un utente deve avere l’opportunità di poter invitare un nuovo membro guadagnando un Bonus. In questo modo si potrà incrementare il numero dei giocatori.- Incorporare le offerte e agire tramite il retargeting. Questa è davvero un’ottima strategia perché bisogna essere a conoscenza che solo il 2% dei clienti, poi si registra davvero su un sito. È importante dunque far visualizzare agli utenti che non hanno completato l’iscrizione la possibilità di farlo, magari tramite uno sconto incorporato. In questo modo gli utenti possono anche triplicarsi!- Personalizzazione delle offerte. Questa è una strategia già sfruttata da moltissimi siti online e da qualche tempo anche i casinò digitali e i siti di gioco online propongono delle offerte personalizzate. Infatti, proprio grazie a questa opportunità - e magari tramite una newsletter di livello alto - molti giocatori scelgono di aprire un conto casino grazie a fantastici Bonus personalizzati. Una di queste “offerte” potrebbe anche essere per esempio: “ricevi un Bonus senza deposito se ti iscrivi al sito entro la mezzanotte”.- Utilizzare i Coupon e i Bonus per far tornare gli utenti a far completare un “carrello abbandonato”. Devi sapere che il 68% dei carrelli anche dei giochi online, viene abbandonato. Quindi, lanciare delle offerte digitali vantaggiose, può far sì che moltissimi utenti tornino a completare il carrello e quindi ad acquistare.- Utilizzo dell’influencer marketing. È importante offrire degli sconti e quindi dei Bonus e Coupon ai propri Ambassadors, in modo da farne parlare sui social e soprattutto incrementare anche gli utenti.I codici Bonus sono una parte importante di ogni casinò online e di ogni sito inerente ai giochi digitali. Per sapere come funzionano i codici promozionali dei casinò online, dovresti leggere le info relative ai bonus esistenti.Consigliamo agli utenti di leggere ogni tipo di Bonus proposto dai casinò online, per vedere il quadro completo di tutti i vantaggi che i siti di gioco possono offrire.Questi codici come abbiamo detto in precedenza possono includere: Bonus di Benvenuto con deposito e Bonus di Benvenuto senza deposito. Di solito vengono dati ai nuovi utenti, tuttavia, ci sono anche alcune eccezioni.