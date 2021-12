Ovazione per Mattarella alla sua "ultima" prima alla Scala

(ANSA)

NICOLA ZUCCARO - Applausi lunghi e scroscianti, provenienti dagli ordini e dalla platea, hanno accolto dalle 18.01 alle 18.05 di martedì 7 dicembre 2021 Sergio Mattarella al suo arrivo al Teatro alla Scala di Milano per la prima della stagione operistica del politeama ambrosiano, aperta dal Macbeth di Giuseppe Verdi.

Accompagnato da sua figlia Laura e accolto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e dal Ministro per la Cultura Dario Franceschini, Mattarella non ha nascosto la propria emozione per la sua "ultima" prima da presidente della Repubblica, ringraziando a più riprese il folto pubblico e invitando lo stesso a ricomporsi per dare inizio all'esecuzione dell'inno nazionale. Essa ha preceduto la messa in scena dell'opera precedentemente menzionata.