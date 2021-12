Portuali ed ex lavoratori Ilva in As, Turco (M5s): "Confermate le misure per il 2022"

ROMA - "Con l’approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2022, avvenuta questa mattina al Senato, sono confermate sia l'indennità giornaliera per il mancato lavoro dei portuali di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, sia l’integrazione salariale per i lavoratori ex Ilva in Amministrazione Straordinaria". Lo ha detto il sen.Mario Turco, vice presidente del M5S e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Conte II."Entrambi gli emendamenti - prosegue Turco -, sostenuti dal MoVimento 5 Stelle, permetteranno ai lavoratori di tali aree di crisi di ricevere un contributo salariale per rendere meno difficile l’assenza di un lavoro stabile e dignitoso. Gli emendamenti approvati sono una notizia positiva a poche ore dal Natale per tutti quei lavoratori da tempo precari o in cassa integrazione in attesa che venga riconosciuto il loro diritto al lavoro.In merito alle altre proposte a tutela del lavoro da me presentate, come l’anticipo del TFR per i lavoratori delle imprese in A.S. come Alitalia e Ilva, e l’istituzione di un fondo amianto per le attività di bonifica e per il riconoscimento del relativo indennizzo per malattia professionale, riscontro il disinteresse della maggior parte delle altre forze politiche. Certamente - conclude Turco -, sarà premura del M5S sostenere queste due legittime rivendicazioni dei lavoratori nel corso del 2022"-