Tennis, Nadal giocherà il torneo ATP di Melbourne

FRANCESCO LOIACONO - Lo spagnolo Rafael Nadal giocherà il torneo ATP 250 di Melbourne in Australia dal 3 al 9 Gennaio 2022. Dopo deciderà se sarà in buone condizioni fisiche, se partecipare o no agli Australian Open dal 17 al 30 Gennaio. Nadal è tornato ad allenarsi a Manacor nell’ isola di Maiorca nelle Baleari in Spagna dopo la quarantena per essere risultato positivo al Covid il 20 Dicembre, in seguito alla partecipazione al torneo di esibizione di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, dove perse in semifinale 6-3 7-5 col britannico Andy Murray. Negli scorsi mesi Nadal che ha 35 anni ed è numero 6 al mondo nella Classifica ATP, non ha giocato numerosi tornei per l’ infortunio al piede dal quale si è ristabilito.