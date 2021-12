Vertice Biden - Putin

(ANSA)



Biden, a fine del vertice col leader russo, aggiornerà sugli argomenti trattati i leader europei di Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania.

- Si è concluso il vertice virtuale Usa-Russia. Dopo i classici convenevoli Biden e Putin hanno discusso della cybersicurezza e soprattutto della questione Ucraina.Il presidente statunitense è preoccupato per la presenza dei militari russi, che mette in pericolo la sovranità del Paese dove la Nato vorrebbe intervenire per dare stabilità all'est Europa. Biden ha avvertito Mosca di possibili sanzioni come ritorsione in caso di azioni militari ai danni di Kiev. Sanzioni che sono scattate verso l'Iran per la violazione dei diritti umani.