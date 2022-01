(ANSA)

- Il cancelliere austriaco Karl Nehammer, sentita la commissione di esperti, ha posto fine dopo due mesi al lockdown per i non vaccinati. Lo ha comunicato tramite una nota: "La priorità assoluta è di limitare il più possibile le restrizioni. Il lockdown per i non vaccinati è uno dei provvedimenti più restrittivi. La situazione negli ospedali ci consente di terminarlo".